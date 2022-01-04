Під Києвом з психлікарні втік чоловік: фото і прикмети

Втікач має психічні розлади, він опинився в медзакладі за рішенням суду

Поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі. Як повідомляє поліція, втікачу 36 років, хоча він має вигляд значно старшого чоловіка.

«4 січня близько 15 години Нефьодов Олександр Олександрович 05.10.1985 р.н. скоїв втечу з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Прикмети чоловіка:

на вигляд 35-40 років,

зріст близько -175 см,

худорлявої статури,

обличчя овальне,

лоб високий,

волосся темне коротке,

очі світлі,

ніс прямий, основа носа горизонтальна,

губи середньої повноти (виступання нижньої губи),

вуха овальні,

брови прямі широкі,

на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнутий: шапка зимова темно- синього кольору, куфайка темно- синього кольору, олімпійка з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

Олександр Нефьодов може бути небезпечним

Чоловік має психічні розлади.

«Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102», – додали у поліції.