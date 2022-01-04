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    Під Києвом з психлікарні втік чоловік: фото і прикмети

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    Втікач Олександр Нефьодов може бути небезпечним - Під Києвом з психлікарні втік чоловік: фото і прикмети

    Втікач Олександр Нефьодов може бути небезпечним

    фото: поліція Київської області

    Втікач має психічні розлади, він опинився в медзакладі за рішенням суду

    Поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі. Як повідомляє поліція, втікачу 36 років, хоча він має вигляд значно старшого чоловіка.

    «4 січня близько 15 години Нефьодов Олександр Олександрович 05.10.1985 р.н. скоїв втечу з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

    Прикмети чоловіка:

    • на вигляд 35-40 років,
    • зріст близько -175 см,
    • худорлявої статури,
    • обличчя овальне,
    • лоб високий,
    • волосся темне коротке,
    • очі світлі,
    • ніс прямий, основа носа горизонтальна,
    • губи середньої повноти (виступання нижньої губи),
    • вуха овальні,
    • брови прямі широкі,
    • на верхній щелепі відсутній передній зуб.

    Був одягнутий: шапка зимова темно- синього кольору, куфайка темно- синього кольору, олімпійка з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

    Олександр Нефьодов може бути небезпечним
    Олександр Нефьодов може бути небезпечним

    Чоловік має психічні розлади.

    «Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102», – додали у поліції.

    Теги: суд Київщина лікарня поліція чоловік злочинець розшук
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    Під Києвом з психлікарні втік чоловік: фото і прикмети