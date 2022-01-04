Під Києвом з психлікарні втік чоловік: фото і прикмети
Втікач Олександр Нефьодов може бути небезпечним
Втікач має психічні розлади, він опинився в медзакладі за рішенням суду
Поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі. Як повідомляє поліція, втікачу 36 років, хоча він має вигляд значно старшого чоловіка.
«4 січня близько 15 години Нефьодов Олександр Олександрович 05.10.1985 р.н. скоїв втечу з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру», – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Прикмети чоловіка:
- на вигляд 35-40 років,
- зріст близько -175 см,
- худорлявої статури,
- обличчя овальне,
- лоб високий,
- волосся темне коротке,
- очі світлі,
- ніс прямий, основа носа горизонтальна,
- губи середньої повноти (виступання нижньої губи),
- вуха овальні,
- брови прямі широкі,
- на верхній щелепі відсутній передній зуб.
Був одягнутий: шапка зимова темно- синього кольору, куфайка темно- синього кольору, олімпійка з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.
Чоловік має психічні розлади.
«Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102», – додали у поліції.