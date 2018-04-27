Поліція затримала чоловіка, який вбив свого колегу

У ході конфлікту зловмисник вдарив ножем в живіт свого опонента та втік, але вже за годину його затримали оперативні працівники

До чергової частини Оболонського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що знайомий вдарив його ножем. На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі «швидкої» констатували смерть заявника. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. За попереднім висновком медиків, чоловік помер у результаті проникаючого



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Офіс, в якому було скоєно вбивство

У ході конфлікту зловмисник вдарив ножем в живіт свого опонента та втік, але вже за годину його затримали оперативні працівники

До чергової частини Оболонського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що знайомий вдарив його ножем. На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі «швидкої» констатували смерть заявника. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попереднім висновком медиків, чоловік помер у результаті проникаючого колото-різаного поранення живота з пошкодженням селезінки. Для остаточного встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

На місці події поліцейські з’ясували, що постраждалий разом зі знайомим займався ремонтом в офісі, в якому на період робіт й проживали. У день трагедії колеги разом вживали алкогольні напої та між ними розпочалася сварка, яка згодом переросла у бійку. В якийсь момент однин із чоловіків вхопив зі cтолу ножа та вдарив ним опонента у живіт і втік.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили місце перебування колеги потерпілого – чоловік блукав дворами району в стані сильного алкогольного сп’яніння. 29-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався у скоєному, але пригадати причини сварки з колегою не зміг.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події три ножі. Речові докази направили на відповідні експертизи. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.