У Києві агресивний пацієнт напав на медиків бригади швидкої допомоги

У результаті дій агресивного пацієнта дві жінки-медики отримали травми

У неділю, 20 грудня, ввечері в Києві під час виклику було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Постраждали дві жінки-медики: 24-річна фельдшер і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх – силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга – закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.

Постраждалі викликали поліцейський наряд, складено відповідні акти.

«Що буде далі? Це риторичне запитання, бо ще жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків. Існуюче законодавство не дає можливості це зробити. А безкарність, як відомо, лише множить агресію, роблячи бригади ЕМД та й інших медиків беззахисними у таких випадках», – зазначає Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській клінічній лікарні №17 хворому не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно молодика, який побив лікаря.

18 грудня у київській лікарні швидкої медичної допомоги в операційну увірвався чоловік у стані сильного алкогольного сп‘яніння і намагався завдати шкоди медперсоналу.