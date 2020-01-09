У центрі Києва двоє іноземців-«клофелінщиків» пограбували чоловіка (фото)



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Поліція затримала злочинців Фото: Нацполіція

Зловмисники підсипали невідому речовину у напій потерпілого

На Печерську правоохоронці затримали двох іноземців за скоєння розбійного нападу на сумчанина.

Злочин стався на вулиці Шота Руставелі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чоловіка на вулиці підійшли двоє невідомих та запропонували випити алкогольні напої. Під час відпочинку нові знайомі підсипали у напій чоловіка невідому речовину та, скориставшись його безпорадним станом, відібрали особисті речі.

Дії зловмисників помітили співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку, які перебували неподалік на відпрацюванні, та зупинили для перевірки. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили мобільний телефон, який їм не належав.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1981 та 1972 років народження, один із яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За результатами експертизи встановлено, що подільники підсипали у напій чоловіка лікарській препарат психотропної дії – фенотіазін. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, та судом обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.