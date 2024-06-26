Поліцейські розшукали чоловіка, який запускав салют у Києві

Чоловік заявив, що запустив салютну установку, аби «перевірити її на справність»

Правоохоронці знайшли чоловіка, який 11 червня запустив салют у Дарницькому районі. Свій вчинок киянин пояснив тим, що «перевіряв феєрверк на справність». Про це повідомляє поліція Києва.

Поліцейські встановили, що феєрверк було запущено з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Він пояснив, що «вирішив перевірити салютну установку на справність».

Феєрверк було запущено з території сміттєспалювального заводу фото: Telegram/Поліція Києва

Киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства – ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також поліція наголосила на категоричній забороні використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Зокрема забороняється:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Раніше киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час воєнного стану. Чоловік визнав свою провину і розкаявся.

Як повідомлялося, у Чернігові четверо чоловіків запустили феєрверк під час повітряної тривоги. Їх затримали правоохоронці.