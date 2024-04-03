Суд виніс вирок для киянина, який запустив феєрверк і налякав цим сусідів

Від 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард

Сусіди сприйняли звуки вибухів за проліт «Шахедів»

Киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час воєнного стану. Чоловік визнав свою провину і розкаявся, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 35-річний киянин ввечері 6 березня 2024 року запустив салют з вікна квартири у Голосіївському районі. Пролунало чотири вибухи.

«Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ», – зазначили в установі.

Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Зокрема забороняється:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.