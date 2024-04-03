Суд виніс вирок для киянина, який запустив феєрверк і налякав цим сусідів
Сусіди сприйняли звуки вибухів за проліт «Шахедів»
Киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час воєнного стану. Чоловік визнав свою провину і розкаявся, повідомили у Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, 35-річний киянин ввечері 6 березня 2024 року запустив салют з вікна квартири у Голосіївському районі. Пролунало чотири вибухи.
«Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил РФ», – зазначили в установі.
Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.
Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.
Зокрема забороняється:
- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.
Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
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