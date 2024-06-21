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Точно не Нью-Йорк: яке місто стало найдорожчим у світі для іноземців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Точно не Нью-Йорк: яке місто стало найдорожчим у світі для іноземців
Гонконг, Сінгапур і Цюріх названо найдорожчими для іноземних працівників цього року
фото із відкритих джерел

Міста Карачі та Ісламабад увійшли до рейтингу Mercer як найдешевші міста для роботи іноземців 

Днями аналітична компанія   опублікувала тридцятий «ювілейний» рейтинг найдорожчих міст у світі для іноземних робітників. Про це пише Business Recorder.

Всього до рейтингу увійшли 226 міст з різних куточків земної кулі, а в самих дослідженнях взяли участь понад 400 міст. Консалтингова фірма Mercer виміряла порівняльну вартість понад 200 предметів у кожному місці, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для дому та розваги, тоді як рух валюти вимірювався відносно долара США.

І перше місце у рейтингу посів Гонконг. Він залишається одним із найдорожчих міст, обганяючи навіть місто-держава Сінгапур, яке славиться високою якістю рівня життя, а разом із цим і високими цінами. Далі в рейтингу опинилися одразу чотири швейцарські міста: Цюріх, Женева, Базель та Берн.

Точно не Нью-Йорк: яке місто стало найдорожчим у світі для іноземців фото 1

Вже після них розташувався Нью-Йорк, опинившись на 7-му місці. Далі йде Лондон, а 9-е місце рейтингу посіла Столиця Багамських островів Нассау. З американських міст до топ-10 також потрапив і Лос-Анджелес, який посів 10 місце. Столиці європейських держав – Париж, Амстердам і Берлін посіли лише 29, 30 і 31 місця відповідно. А ось Дубай з минулого року піднявся ще вищим і виявився найдорожчим містом серед мегаполісів на Близькому Сході, посівши 15 місце в рейтингу. 

Найдешевші місця в рейтингу включають Гавану, яка опустилася на 83 позиції, частково через сильну девальвацію валюти в середині минулого року, і два міста в Пакистані замикають рейтинг. Зокрема Карачі, який займає 226 позицію, що на три позиції нижче, ніж минулого року, та Ісламабад (227).

До слова, Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності.  Україна у цьому списку посідає 157 місце зі 163 країн, країна-агресорка Росія на 158 місці. А закривають рейтинг такі країни як Судан, Сирія, на останньому місці на думку авторів рейтингу розмістився Афганістан.

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Теги: Швейцарія Нью-Йорк рейтинг Пакистан держава Гонконг місто столиця Сінгапур

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