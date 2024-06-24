За вбивство десятирічної дівчинки у Кривому Розі затримано її матір
Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення
У Кривому Розі поліція затримала матір десятирічної дівчинки, яку два дні розшукували, за підозрою в її жорстокому вбивстві. Жінка намагалася заплутати слідство. Про це повідомляє Національна поліція України.
Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти.
«Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату – дівчинку розшукати не вдалося», – повідомляє поліція.
Крім того, поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.
«У результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку», – йдеться в повідомленні поліції.
Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло доньки до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки.
Цього ж дня 40-річну жінку затримали. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
Нагадаємо, у Кривому Розі знайдена мертвою зникла 10-річна Дарина Шевченко. Правоохоронці розшукували дитину дві доби.
До слова, на Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки у місті Шпола. 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Наступного дня тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті.
Коментарі — 0