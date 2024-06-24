За вбивство десятирічної дівчинки у Кривому Розі затримано її матір

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення

У Кривому Розі поліція затримала матір десятирічної дівчинки, яку два дні розшукували, за підозрою в її жорстокому вбивстві. Жінка намагалася заплутати слідство. Про це повідомляє Національна поліція України.

Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти.

10-річна Дарина Шевченко, яку правоохоронці розшукували дві доби фото: Національна поліція

«Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату – дівчинку розшукати не вдалося», – повідомляє поліція.

Крім того, поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

«У результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку», – йдеться в повідомленні поліції.

Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло доньки до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки.

Жінка поклала тіло доньки до валізи, вивезла на дачу та залила бетоном фото: Національна поліція

Цього ж дня 40-річну жінку затримали. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі знайдена мертвою зникла 10-річна Дарина Шевченко. Правоохоронці розшукували дитину дві доби.

До слова, на Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки у місті Шпола. 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Наступного дня тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті.