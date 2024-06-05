Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Стефанчук назвав причину

Україна повинна мати дуже справедливу та дуже якісну військову юстицію в комплексі, – Стефанчук

Сьогодні, 5 червня, законопроєкт про Військову поліцію було знято з парламентського розгляду через відсутність загальної картини військової юстиції. Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише «Уніан».

«Це питання порушувалося на Погоджувальній раді. Якраз було знято через те, що люди говорили, що вони хочуть бачити загальну картину військової юстиції. Не починати з військової поліції, тому що це справді викликає дуже багато питань, а потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура займається, веде такі злочини стосовно таких-то суб’єктів, військовій суди займаються цим-то», – розповів він.

Стефанчук підкреслив, що почергове ухвалення відповідних законодавчих актів розпочнеться, коли буде загальна картина. «Я думаю, що ближчим часом, коли комітет спроможеться показати загальну картину, ці законопроекти можуть бути внесені в зал», – зазначив він.

Спікер Ради наголосив, що Україна повинна мати дуже справедливу та дуже якісну військову юстицію в комплексі: військову поліцію, військову прокуратуру, систему військових судів та військових адвокатів.

«Це те, що в усьому світі називається «спеціалізована юстиція», яка повинна займатися виключно питаннями вчинення тих чи інших правопорушень у військовій сфері. Ні в якій іншій», – зауважив Стефанчук.

Нагадаємо, голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас ініціював створення в Україні Військової поліції. Відповідний законопроєкт №6569-д було зареєстровано в парламенті 31 травня.

«Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту», – йдеться у пояснювальній записці.