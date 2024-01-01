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Під час тривоги в Чернігові молодики запустили феєрверки: чим це закінчилося (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під час тривоги в Чернігові молодики запустили феєрверки: чим це закінчилося (відео)
Правоохоронці вибили двері квартири і провели обшук у квартирі чоловіків, які запустили феєрверки
фото: Нацполіція

Чоловіки святкували Новий рік із салютами

У Чернігові четверо чоловіків запустили феєрверк під час повітряної тривоги. Їх затримали правоохоронці. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Мешканка міста звернулася до правоохоронців і розповіла, що почула гучний вибух під час сигналу повітряної тривоги і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи. На місце події негайно прибула поліція.

«Під вікнами були виявлені рештки феєрверка. Всередині оселі були молодики, які відмовилися відчинити двері, тому було прийнято рішення про примусове відкриття дверей», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вибили двері квартири і провели обшук. «У ході обшуку поліцейські вилучили рештки запущеного феєрверка – зловмисники заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція», – розповіли в поліції.

Виявилося, що до хуліганства причетні четверо нетверезих молодиків, які разом святкували Новий рік.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Правоохоронці затримали чотирьох мешканців Чернігова, які запустили феєрверки
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше в Чернігові затримали п'яну пару, яка запустила феєрверк у сквері.

Як відомо, 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. 

Теги: поліція тривога Чернігів

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