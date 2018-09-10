Попи не з’явилися на суд щодо «каплиці» УПЦ МП біля Десятинної церкви



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Фото: Громадське радіо На засідання Окружного адміністративного суду Києва прийшов міністр культури Євген Ніщук

Засідання Окружного адміністративного суду Києва перенесено

Засідання Окружного адміністративного суду Києва у справі про так званий Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви московського патріархату, зареєстрований як МАФ, перенесли на 20 вересня. Про це повідомляє Громадське радіо.

Представники релігійної громади на засідання не з’явилися.

Натомість до суду в якості слухача прийшов міністр культури України Євген Нищук. Він заявив, що повністю підтримує сторону позивача — Національний музей історії України, на території якого розташована «каплиця».

«Ми не втручаємось у релігійні історії. Нашою метою є ще раз вказати високоповажному суду, що це — пам’ятка археології національного значення, вона розташована на території Національного музею історії. Ми хочемо встановити справедливість. Сподіваюся, суд врахує і позицію міністерства культури, яка повністю підтримує позивача», — сказав Нищук.

Нагадаємо, Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці, розташований на території Національного музею історії України, виявився зареєстрованим як МАФ у 2006 році.

Як повідомлялося, сьогодні мало відбутися останнє засідання Окружного адміністративного суду міста Києва, на якому можуть скасувати свідоцтво про право власності на самопроголошений монастир УПЦ МП коло Національного музею історії України.

Раніше в Мінкульті заявляли що розміщення «каплиці» УПЦ МП на території Національного музею історії України є незаконним, єдиним користувачем земельної ділянки є сам музей.

Взимку кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Раніше Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

Згодом обох затриманих архітекторів звільнили з-під варти.

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