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Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото)
Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників біля тротуару зʼявився меморіал
фото із соцмереж

Під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС

У Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Як передає «Главком», фото поширилися у соціальних мережах.

Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.

Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото) фото 1
фото: Новини Київ

Нагадаємо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. «Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні глави МВС.

Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також пʼять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото) фото 2
фото: ДСНС

Згодом у ДСНС повідомили імена рятувальників, життя яких забрала Росія.

  • Павло Єзгор;
  • Данило Скадін;
  • Андрій Ременний.

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Теги: ДСНС ракетна атака

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