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Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 196 бойових зіткнень
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1170-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Володимирівка, Костянтинівка, Новопіль – Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Темирівка, Новодарівка, Високе, Кам’янське – Запорізької області; Козацьке – Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог один раз без успіху намагався просунутись уперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 10

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1170-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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