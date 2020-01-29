Прокуратура оголосила підозру ексзавідувачу відділення «Охматдиту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовець підозрюється у службовій недбалості

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому завідувачу одного з відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Згідно з матеріалами слідства, посадовець, всупереч покладених функціональних обов’язків, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові та їх компонентів, які використовуються під час обстеження та лікування дітей, що потребують термінового переливання крові. Несумлінне ставлення посадовця до своїх обов’язків створило умови для нецільового чи неналежного використання цих лікарських засобів, та як наслідок - безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 мільйон гривень», - йдеться в повідомленні.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.