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    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий

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    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий

    Націоналісти заявили, що не блокують діяльності українських магазинів в ТРЦ

    У київському торговельному центрі Ocean Plaza сталася бійка між поліцейськими та 200 націоналістами, які раніше зайшли до приміщень ТРЦ і вимагали припинити фінансування агресора. Про це пише видання theБабель.

    За його даними, близько 12:30 у ТРЦ приїхали кілька десятків поліцейських, вони оточили радикалів і спробували вивести їх з торговельного центру. Виникла бійка, правоохоронці затримали заступника голови націоналістичної організації «Сокіл» (молодіжне крило «Свободи») Івана Косенка.

    У заяві організації у Telegram сказано, що організація не вимагає припинення діяльності українських магазинів в ТРЦ.

    «Націоналісти не створюють жодних перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств чи установ, розташованих на території ТРЦ … Ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається. Вся дезінформація про захоплення ТРЦ виходить від проросійської адміністрації «Ocean Plaza», - йдеться в заяві.

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    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий
    Протест націоналістів в Ocean Plaza: сталася бійка, є затриманий

    Раніше сьогодні до будівлі торговельного центру Ocean Plaza знову прийшли представники націоналістичної організації «Сокіл». Вони розмалювали фарбою вхідні двері і закликали людей не спонсорувати агресора.

    Зазначимо, 27 листопада, активісти націоналістичних організацій заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. Всі входи та виходи було заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускали.

    Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, невідомі запалили димові шашки всередині цього ТРЦ.

    Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

    Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам». 

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