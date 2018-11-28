Націоналісти знову прийшли в Ocean Plaza у Києві



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Мітингувальники вимагають закриття торгового центру

У середу, 28 листопада, до будівлі торгового центру Ocean Plaza знову прийшли представники націоналістичної організації «Сокіл». Вони розмалювали фарбою вхідні двері і закликають людей не спонсорувати агресора.

У ТРЦ знаходяться також представники поліції.

Мітингувальники вимагають закриття торгового центру, так як він належить Лілії Ротенберг, дочці наближеного до Путіна російського мільярдера Аркадія Ротенберга. До радикалів вийшли люди, що працюють в Ocean Plaza з вимогою покинути приміщення і дати їм спокійно працювати. Вони кажуть, що їм потрібно годувати сім'ї і їм все одно, кому належить ТРЦ. Спілкування проходить на підвищених тонах, радикали кричать працівникам торгового центру «Чемодан, вокзал, Росія».

Ocean Plaza заблокована зсередини. Відвідувачі ТРЦ проти такої акції і між собою обговорюють те, що більшість мітингувальників в масках і, швидше за все, неповнолітні. Співробітники поліції знаходяться всередині будівлі, але поки спостерігають за ситуацією.

Нагадаємо, 27 листопада, активісти націоналістичних організацій заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. Всі входи та виходи було заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускали.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, невідомі запалили димові шашки всередині цього ТРЦ.

Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам».

Джерело: Інформатор