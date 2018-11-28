  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє броварчан у ліфті напали на пенсіонера і пограбували його

    • Розсилка
    <p>Нападників було затримано</p> - Двоє броварчан у ліфті напали на пенсіонера і пограбували його

    Нападників було затримано

    У дідуся поцупили гроші та банківську картку

    За розбійний напад на пенсіонера оперативники поліції Київської області затримали броварчан. Про це інформує відділ комунікації поліції Київщини.

    Затримані напали на 69-річного дідуся в ліфті місцевої багатоповерхівки. Забрали наявні гроші та банківську картку, після чого втекли.

    Потерпілий одразу ж звернувся за допомогою до поліцейських і вже за декілька годин вони встановили зловмисників - місцевих раніше судимих за майнові злочини жителів, 33 та 37 років.

    Наразі нападники затримані у порядку ст. 208 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на столичній Троєщині правоохоронці затримали чоловіка за квартирне пограбування.

    Читайте також
    Київ гроші напад пограбування розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ