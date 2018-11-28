Двоє броварчан у ліфті напали на пенсіонера і пограбували його



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Нападників було затримано

У дідуся поцупили гроші та банківську картку

За розбійний напад на пенсіонера оперативники поліції Київської області затримали броварчан. Про це інформує відділ комунікації поліції Київщини.

Затримані напали на 69-річного дідуся в ліфті місцевої багатоповерхівки. Забрали наявні гроші та банківську картку, після чого втекли.

Потерпілий одразу ж звернувся за допомогою до поліцейських і вже за декілька годин вони встановили зловмисників - місцевих раніше судимих за майнові злочини жителів, 33 та 37 років.

Наразі нападники затримані у порядку ст. 208 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на столичній Троєщині правоохоронці затримали чоловіка за квартирне пограбування.