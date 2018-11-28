Біля «Олімпійського» розтрощили зупинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kiev.informator.ua

Хто і навіщо розбив скло на зупинці невідомо

У вівторок, 27 листопада, в Києві біля Національного академічного театру оперети розбили зупинку громадського транспорту. Все сталося на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської.

В результаті інциденту була пошкоджена зупинка громадського транспорту «НСК« Олімпійський ».

Навколо металевих конструкцій залишилися множинні осколки скла. Хто і навіщо це зробив - невідомо. В результаті були розбиті секції задньої стіни конструкції. Подібні зупинки встановлюють по всьому Києву вже не перший рік.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, в одній з маршруток за номером 439 у Києві чоловік напав із ножем на дівчину.

Джерело: Інформатор