Біля «Олімпійського» розтрощили зупинку
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Фото: kiev.informator.ua
Хто і навіщо розбив скло на зупинці невідомо
У вівторок, 27 листопада, в Києві біля Національного академічного театру оперети розбили зупинку громадського транспорту. Все сталося на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської.
В результаті інциденту була пошкоджена зупинка громадського транспорту «НСК« Олімпійський ».
Навколо металевих конструкцій залишилися множинні осколки скла. Хто і навіщо це зробив - невідомо. В результаті були розбиті секції задньої стіни конструкції. Подібні зупинки встановлюють по всьому Києву вже не перший рік.
Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, в одній з маршруток за номером 439 у Києві чоловік напав із ножем на дівчину.
Джерело: Інформатор