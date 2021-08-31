У Києві затримали педофіла, який ґвалтував сина своєї співмешканки

Чоловік завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці фото-відео матеріали з діями сексуального характеру

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за створення дитячої порнографії та насильство відносно малолітнього хлопчика. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Правоохоронні органи за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображено процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика.

З'ясувалось, що протиправний контент створювався на території України.

Під час проведення перевірки встановлено, що з 2018 по 2021 рік 28-річний житель Полтавщини неодноразово ґвалтував та вчиняв інші злочинні дії сексуального характеру відносно сина своєї співмешканки, 2013 року народження, та створював за участі останнього дитячу порнографію.

Крім того, вказаний чоловік завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці фото-відео матеріали з діями сексуального характеру за участі малолітнього хлопчика.

На цей час затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці, розташованої за адресою Стражеско, 6.

Раніше столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Раніше поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.