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Повернення костелу Святого Миколая парафії. Верховний суд ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Повернення костелу Святого Миколая парафії. Верховний суд ухвалив рішення
Будівля потребує ремонту після російського удару 20 грудня 2024 року
фото: glavcom.ua

Верховний суд поставив крапку в багаторічному судовому процесі

Касаційний адміністративний суд Верховного суду відхилив скарги Міністерства культури та Національного будинку органної і камерної музики щодо передачі костелу Святого Миколая в Києві парафіяльній громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на римсько-католицьку парафію.

Верховний суд поставив крапку в багаторічному судовому процесі щодо повернення релігійній громаді костелу Святого Миколая в Києві. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду і постанова Третього апеляційного адміністративного суду залишаються чинними й не підлягають оскарженню.

Суди підтвердили незаконність відмови держави виконати доручення тодішнього президента Віктора Ющенка, яке передбачало передачу костелу релігійній громаді парафії Святого Миколая. Відповідно до чинного законодавства, Міністерство культури тепер має передати будівлю парафії та зареєструвати її як балансоутримувача в державному реєстрі.

Нагадаємо, 5 червня 2025 року Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі залишив без змін рішення суду першої інстанції від 24 січня 2025 року, яке зобов’язує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики передати костел Святого Миколая релігійній громаді.

Римсько-католицька парафія Святого Миколая зазначала, що обов'язок передати костел громаді залишається беззаперечним уже багато років. Ані Мінкульт, ані Будинок органної музики давно не мають у храмі жодного майна. На думку громади, затягування процесу передачі «фактично обмежує право тисяч католиків вільно сповідувати свою віру у власному храмі».

До слова, зранку 20 грудня 2024 року Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці.

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Теги: церква релігія Верховний Суд України Київ

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