Чому Бог допускає війну проти України? Римо-католицький єпископ закликав українців задуматися

Кривицький: Не завжди треба скидати відповідальність на Бога. Бог може все, але тільки не переступити волю людини

Віталій Кривицький: «Я не хочу, аби це прозвучало так, ніби ця війна послана нам винятково за наші гріхи. Але за роки незалежності було зроблено 30 мільйонів абортів»

Очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький не вважає, що війна українцям була послана за гріхи, однак наголошує на тому, що за роки незалежності було зроблено мільйони абортів. У інтервʼю «Главкому» він наголосив, що не завжди треба «скидати відповідальність» на Бога.

За його словами, бог завжди зичить людині добра, але інколи він «дає їй піднятися самотужки, якщо людина впала».

«Я не хочу, аби це прозвучало так, ніби ця війна послана нам винятково за наші гріхи. Але за роки незалежності було зроблено 30 млн абортів (неофіційна статистика, яка час від часу виринає у медіа, без зазначення джерела – «Главком»), і зараз нам би дуже стали у нагоді ці 30 млн співгромадян», – пояснює єпископ.

На його думку, ці громадяни «могли б бути військовими, які стали б у лави армії, або політиками, які б не допустили цієї війни, або винахідниками, які б придумали, як поліпшити засоби нашої оборони».

«Я звертаюся до цього прикладу, бо не завжди треба скидати відповідальність на Бога. Бог може все, але тільки не переступити волю людини. Адже Бог дав людині свободу вибору і не може відкликати свій дар назад. І не треба дивитися на Бога очима стороннього спостерігача. Це ми самі свого часу чогось не захотіли або не змогли, це ми не допустили до себе Бога. А відтак маємо те, що маємо», – підсумував Кривицький.

Очільник дієцезії наголосив, що Бог дав людям право вибору.

Римо-католицький єпископ пояснив, чому конклави тепер проходять дуже швидко. Так, раніше кардинали збиралися на конклав «з усіх усюд», а на місці знайомилися між собою. Сьогодні ж люди – завдяки медіа та соцмережам – знають про інших все, тож нинішній об’єм інформації значно скорочує час проведення конклаву.

Також єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України.