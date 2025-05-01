Римо-католицький єпископ дорікнув українцям, які недооцінювали антивоєнні зусилля Папи Франциска

Папа Франциск та патріарх Кирило. Після початку повномасштабного вторгнення контакти між ними припинилися, каже Кривицький

Віталій Кривицький: «Історія з «білим прапором» – медійний удар в штангу»

Очільник Києво-Житомирської дієцезії єпископ Віталій Кривицький вважає, що частина українців була несправедливо критична до Папи Римського Франциска, не знаючи або ігноруючи його справжні зусилля на підтримку України. Він нагадав про перший жест понтифіка після початку повномасштабного вторгнення – особистий візит до посольства РФ у Ватикані. Про це Кривицький зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Єпископ зазначив, що на початку повномасштабної війни Папа Римський пішов до російського посольства. За його словами, інформація про цей крок з'явилася в публічному просторі, але «непомітно», оскільки ситуація була винятковою.

«Папи не ходять до посольств. Уявіть, що глава держави – будь-який – просто йде до чийогось посольства. Це поза межами усіх протоколів. При потребі може бути викликаний посол абощо… А він пішов сам, розумієте? Пішов, щоб висловити росіянам своє «фе». І було це буквально наступного дня після вторгнення», – сказав Кривицький.

Після смерті Франциска український історик Олександр Зінченко поширив інформацію про те, що Папа Римський був «таємним Сантою» для ЗСУ і оплатив купівлю двох «мавіків». Кривицький зауважив, що не знає деталей щодо цього.

«Я не включений до секретаріату Санти (усміхається), тому напевне цих деталей не знаю. Знаю інше: Україна Папі Франциску завжди лежала на серці. Люди, які знали його особисто, це підтвердять. Щось робилося офіційно, як-от програма «Папа для України» (гуманітарна місія, яка тривала у 2016-2021 роках, – «Главком»), щось – неофіційно. До слова, програма «Папа для України» зібрала понад $16 млн. Тож необ’єктивна критика Папи не найкраще характеризує частину українських громадян. Бо ми насправді втратили великого адвоката України…», - зазначив єпископ.

Зокрема, Віталій Кривицький прокоментував слова Папи про «білий прапор»: «Ми всі маємо право на емоції. Але неправильно будувати критику на ситуації, яка стала медійним «ударом в штангу». Хтось взагалі бачив те інтерв’ю повністю?.. («Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори», – дослівно сказав Папа в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії в березні 2024 року, – «Главком»)».

Образ білого прапора, пояснив єпископ, запропонував інтерв’юер, а Папа лише підхопив його. За словами Кривицького, цей символ означає не лише капітуляцію, а й паузу в бойових діях чи перемир’я.

«А взагалі говоритиму відверто. Не знаю, як раніше, але у похилі літа відповіді на питання аd hoc (такі, що стосуються однієї конкретної ситуації – «Главком») не завжди вдавалися Папі Франциску. І всі його медійні «штанги» були не заготовками, а імпровізаціями на задану тему. Невдалими, так… І я не скажу, що мене – як українця – це не брало за живе. Хоча мені легше, бо я знав контекст. Як знав і те, що іншою діяльністю Папа нівелював свої «штанги»», – наголосив Віталій Кривицький.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

Після смерті Папи Франциска серед католицької спільноти у всьому світі тривають дискусії про можливого наступника з Африки. Римо-католицький єпископ, очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився своїми думками щодо цієї перспективи.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.