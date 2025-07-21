У Київ прибув голова МЗС Франції

Барро відвідає конференцію послів України

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїхав в Україну з дводенним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Зазначається, що Барро відвідає конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

фото: МЗС Франції

Також міністр відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та у реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.

Нагадаємо, Франція готова навчати більше українських пілотів на Mirage. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Еммануелем Макроном.