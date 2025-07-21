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У Київ прибув голова МЗС Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Київ прибув голова МЗС Франції
Жан-Ноель Барро планує відвідати Чорнобильську атомну електростанцію
фото: МЗС Франції

Барро відвідає конференцію послів України

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїхав в Україну з дводенним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Зазначається, що Барро відвідає конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

У Київ прибув голова МЗС Франції фото 1
фото: МЗС Франції

Також міністр відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та у реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.

Нагадаємо, Франція готова навчати більше українських пілотів на Mirage. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Еммануелем Макроном.

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Теги: Франція МЗС Київ

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