У Київ прибув голова МЗС Франції
Барро відвідає конференцію послів України
Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїхав в Україну з дводенним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Зазначається, що Барро відвідає конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Також міністр відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та у реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.
Нагадаємо, Франція готова навчати більше українських пілотів на Mirage. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Еммануелем Макроном.