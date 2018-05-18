Повідомлено про підозру бізнесмену за спробу підкупу поліцейського

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Обвинувальний акт буде скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті

Київською місцевою прокуратурою № 5 за матеріалами ГУ НП у Києві повідомлено про підозру 32-річному бізнесмену за фактом надання неправомірної вигоди начальнику сектору розкриття злочинів, учинених іноземцями та відносно них, відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції ГУ НП у Києві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Вказаний підприємець запропонував поліцейському неправомірну вигоду в обмін за невчинення ним дій, спрямованих на притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють незаконну торгівлю, та не проведення подальших перевірок об’єктів торгівлі, належних йому. Також за грошову винагороду бізнесмен бажав отримувати від службовця інформацію про заплановані заходи щодо перевірки таких об’єктів та їх працівників», - йдеться в повідомленні.

На даний час зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України – пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 та в найкоротші строки обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні буде скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.