Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано



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Загоряння сталося на території площею близько 5 га

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка сталася сьогодні, 17 лютого, ліквідовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа на території Дитятківського лісного господарства в Чорнобильській зоні відчуження було ліквідовано.

Зазначається, що до гасіння пожежі на території площею 5 га були залучені 18 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території ДСП «Північна Пуща» (Дитятківське лісництво) в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.

Пізніше в ДСНС повідомили, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження була локалізована.