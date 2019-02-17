Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано
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Загоряння сталося на території площею близько 5 га
Лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка сталася сьогодні, 17 лютого, ліквідовано.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, пожежа на території Дитятківського лісного господарства в Чорнобильській зоні відчуження було ліквідовано.
Зазначається, що до гасіння пожежі на території площею 5 га були залучені 18 осіб та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території ДСП «Північна Пуща» (Дитятківське лісництво) в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.
Пізніше в ДСНС повідомили, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження була локалізована.