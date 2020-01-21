Працівники Ірпінської міськради поплатилися за бойкот



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Правоохоронці оголосили підозри працівникам міськради Ірпеня

В листопаді 2019 року міськрада Ірпеня залишилася зачиненою у приймальний день громадян. Її співробітники бойкотували роботу.

За даним фактом слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, співробітників вищезазначеної установи неодноразово викликали на допити, однак частина з них двічі відмовилася від дачі показів.

Дії чотирьох працівників органу місцевого самоврядування поліція кваліфікувала за ст. 385 (Відмова свідка від давання показань) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді стягнення штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Двом з них вже оголошено про підозру. До суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу – особисте зобов’язання.

Раніше повідомлялося, що бойкот депутатів Ірпінської міськради 13 листопада пов'язаний із кримінальними справами, які прокуратура завела на ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.