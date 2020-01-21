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    Працівники Ірпінської міськради поплатилися за бойкот

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    Працівники Ірпінської міськради поплатилися за бойкот

    Правоохоронці оголосили підозри працівникам міськради Ірпеня

    В листопаді 2019 року міськрада Ірпеня залишилася зачиненою у приймальний день громадян. Її співробітники бойкотували роботу.

    За даним фактом слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, співробітників вищезазначеної установи неодноразово викликали на допити, однак частина з них двічі відмовилася від дачі показів.

    Дії чотирьох працівників органу місцевого самоврядування поліція кваліфікувала за ст. 385 (Відмова свідка від давання показань) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді стягнення штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

    Двом з них вже оголошено про підозру. До суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу – особисте зобов’язання.

    Раніше повідомлялося, що бойкот депутатів Ірпінської міськради 13 листопада пов'язаний із кримінальними справами, які прокуратура завела на ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

    Національна поліція України прокуратура кримінал будівництво забудова Ірпінь
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