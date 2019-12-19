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    Влада Ірпеня зрівняла з землею стару водонапірну вежу (відео)

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    Водонапірну вежу знесли - Влада Ірпеня зрівняла з землею стару водонапірну вежу (відео)
    Водонапірну вежу знесли
    Фото: скріншот відео

    Замість реконструкції – знесення

    В Ірпені, що під Києвом, місцева влада знесла водонапірну вежу, зведену у 50-х роках минулого сторіччя.

    Жителі Ірпеня зверталися до міської ради із проханням відновити вежу, проте можновладці проігнорували містян, повідомляє «Погляд».

    Більш того влада Ірпеня зробила навпаки – несподівано знесла споруду. Детальніше сюжеті:

    До слова, Ірпінь славиться будівельними скандалами. 

    Наприклад, в Ірпені замість будівництва пологового будинку зводиться черговий багатоквартирний житловий комплекс. Прокуратура вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки.

    Також Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах Ірпеня.

    місцева влада будівництво Київщина Ірпінь будинок
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