Влада Ірпеня зрівняла з землею стару водонапірну вежу (відео)
Водонапірну вежу знесли
Фото: скріншот відео
Замість реконструкції – знесення
В Ірпені, що під Києвом, місцева влада знесла водонапірну вежу, зведену у 50-х роках минулого сторіччя.
Жителі Ірпеня зверталися до міської ради із проханням відновити вежу, проте можновладці проігнорували містян, повідомляє «Погляд».
Більш того влада Ірпеня зробила навпаки – несподівано знесла споруду. Детальніше сюжеті:
До слова, Ірпінь славиться будівельними скандалами.
Наприклад, в Ірпені замість будівництва пологового будинку зводиться черговий багатоквартирний житловий комплекс. Прокуратура вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки.
Також Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах Ірпеня.