Як уникнути евакуації: 13 причин, чому можуть забрати авто на штрафмайданчик

За порушення правил паркування автомобіль евакуюють на штрафмаданчик

Порушники правил паркування з початку року сплатили майже 25 млн грн штрафів до столичного бюджету

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» нагадує, за що комунальники чи поліція можуть евакуювати автомобіль на штрафмайданчик.

Названо 13 таких причин.

Так, Інспекція з паркування або правоохоронці можуть викликати евакуатор та виписати штраф за те, що машина стоїть:

на проїжджій частині в другому ряду; на тротуарі; на залізничних переїздах; на трамвайних коліях; на мосту; на пішохідному переході (і ближче 10 метрів від нього); на газоні; на смузі громадського транспорту; на велодоріжках; на перехресті; виїзді з прилеглих територій; безпідставно на місцях для осіб з інвалідністю; значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

Місця, де гарантовано можна залишити авто без покарань, позначені на інтерактивній мапі.

Водіям радять при виборі місця для паркування уважно слідкувати за знаками, розміткою та не забувати правила дорожнього руху.

Зручна навігація по паркувальному простору працює у додатках для сплати паркування Паркування UNIP, ParkingUA та Barking.

Нагадаємо, Інспекція з паркування в Києві протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто зі столичних вулиць на штрафмайданчики. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень