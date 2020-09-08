Напад на Балуха: колишньому політв’язню зламали ключицю та руку



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У ніч на 8 серпня невідомі напали на Володимира Балуха

Столична поліція обіцяє найближчим часом оприлюднити подробиці нападу на Балуха

Звільнений торік з російської в’язниці український політв’язень Володимир Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Це жах. Нашого побратима, політв’язня Кремля Володимира Балуха побили цієї ночі... Він у лікарні у важкому стані. Зламані ключиця і рука. Його майже без свідомості знайшла жінка, яка й відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку», - написала Геращенко.

Також вона наголосила, що чекає від правоохоронних органів розкриття цього злочину.

У відділі комунікації поліції Києва напад не прокоментували, але пообіцяли найближчим часом оприлюднити подробиці на сайті.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі. Наразі він у лікарні.

Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ.

Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.