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    Напад на Балуха: колишньому політв’язню зламали ключицю та руку

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    У ніч на 8 серпня невідомі напали на Володимира Балуха&nbsp; - Напад на Балуха: колишньому політв’язню зламали ключицю та руку
    У ніч на 8 серпня невідомі напали на Володимира Балуха 

    Столична поліція обіцяє найближчим часом оприлюднити подробиці нападу на Балуха

    Звільнений торік з російської в’язниці український політв’язень Володимир Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Це жах. Нашого побратима, політв’язня Кремля Володимира Балуха побили цієї ночі... Він у лікарні у важкому стані. Зламані ключиця і рука. Його майже без свідомості знайшла жінка, яка й відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку», - написала Геращенко.

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    Також вона наголосила, що чекає від правоохоронних органів розкриття цього злочину.

    У відділі комунікації поліції Києва напад не прокоментували, але пообіцяли найближчим часом оприлюднити подробиці на сайті.

    Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі. Наразі він у лікарні.

    Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ. 

    Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух. 

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    31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

    Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. 

    Європейська солідарність Київ Ірина Геращенко напад поліція Володимир Балух
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