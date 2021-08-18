Силовики намагаються паралізувати освітню галузь Києва. Заява столичної влади

Департамент освіти та науки КМДА заявляє, що представники силових структур поводяться некоректно

Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації та столичні заклади освіти працюють у правовому полі, відповідно до чинного законодавства та з дотриманням усіх процедур. А численні обшуки освітніх структур напередодні початку нового навчального року виглядають як акція, спрямована на дестабілізацію роботи освітньої галузі Києва, зокрема, так і всього міського господарства. Про це заявила очільниця Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, коментуючи обшуки у приміщенні Департаменту.

Обшуки проводять відповідно до ухвали Голосіївського районного суду Києва з метою вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження.

Працівники Департаменту надають усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

«Ми, освітяни, працюємо на якісну освіту Києва, розуміючи, що мільярди гривень, які місто вкладає в розвиток освітньої галузі, мають бути використані ефективно. Ми готові разом з правоохоронними органами максимально оперативно та відкрито взаємодіяти задля встановлення справедливості. Проте ми категорично проти, коли представники силових структур поводяться некоректно, починають перевищувати повноваження та забувають, що в усіх, без винятку громадян нашої держави, є права, які захищає Конституція України», – заявила Олена Фіданян.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

Напередодні обшуки відбулись у Печерському та Святошинському управліннях освіти.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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