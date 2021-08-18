Столична влада звинуватила СБУ у брехні

Правоохоронні органи маніпулють інформацією щодо обшуків на комунальних підприємствах і департаментах КМДА

Служба Безпеки України оприлюднила недостовірну інформацію щодо обшуків та їх результатів у комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Після слідчих дій за адресами проживання посадових осіб КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та в робочих приміщеннях підприємства, які відбулись 17 серпня, правоохоронці заявили, що нібито проводили обшуки в робочому кабінеті профільного заступника голови КМДА. Однак жодних слідчих дій в кабінеті жодного із заступників київського міського голови не відбувалось. Більше того, правоохоронці навіть не навідувались до міської адміністрації того дня.

Слідча група відвідала приміщення КП «Житлоінвестбуд-УКБ», та, за словами працівників підприємства, співробітники СБУ самостійно не проводили слідчих дій, очікуючи на своїх колег з інших структур в коридорі приміщення. Інші ж члени групи проводили обшук з порушеннями – в приміщеннях, що не були зазначені в ухвалі. А також чинили психологічний тиск на працівників.

Крім того, за заявою правоохоронців, вони нібито вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, та печатки. В той час, як всі документи були надані працівникам підприємства добровільно, що зазначено у відповідному протоколі.

Також СБУ надала неправдиві дані щодо фінансування «Житлоінвестбуд-УКБ», вказавши, що щорічні видатки бюджету для утримання КП становлять понад 1,2 млрд грн. Дане підприємство є прибутковим і не використовує коштів міського бюджету на утримання. Насправді ж вказана сума виділена містом в 2020 році на будівництво садочків, шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури міста.

Скріншот повідомлення СБУ

«Такі відверті маніпуляції свідчать, що системний тиск на міську владу Києва триває. Разом зі спробами паралізувати роботу комунальних підприємств та підрозділів столичної влади. А також створити негативну картину в медіа», – підкреслили в КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Зазначимо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено судом.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Зокрема, 18 серпня обшуки тривають у службових приміщеннях комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс».

Після обшуків у посадовців КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 17 серпня столична влада заявила про порушення законодавства під час слідчих дій.

Читайте також: