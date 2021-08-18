Столична влада заявила про грубі порушення під час обшуків на підприємствах Києва

Столичні посадовці вбачають сробу правоохоронців паралізувати роботу комунальних підприємств та підрозділів влади Києва

У вівторок, 17 серпня, за домашніми адресами директора та головного бухгалтера КП «Житлоінвестбуд-УКБ», а також у приміщенні підприємства відбулась серія нових обшуків.

Дозвіл на обшуки слідчим Печерської окружної прокуратури Києва надали ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 серпня 2021 р. за кримінальним провадженням, відкритим 2 липня 2021 р. При цьому, ухвала про обшук не містить основних його реквізитів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Правоохоронці до закінчення оголошення тексту і вручення вказаної ухвали та пропозиції про добровільне надання документів фактично почали виконувати слідчі дії у приміщеннях, які не зазначені для обшуку в ухвалі. Зокрема, заборонили працівникам комунального підприємства знаходитися на їхніх робочих місцях та вільно пересуватися приміщеннями.

Правоохоронцям були надані наявні у КП «Житлоінвестбуд-УКБ» документи. Під час обшуку інших, крім наданих добровільно, документів не знайдено та не вилучено. Також слідчі не виявили та не вилучили жодних речей чи документів, вказаних в отриманій ними ухвалі.

«Все це свідчить, що подібні дії є продовженням тиску на міську владу Києва та спробою паралізувати роботу комунальних підприємств та підрозділів столичної влади», – підкреслили в КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура заявила про викриття схеми розтрати коштів службовими особами комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» за участі суб’єктів господарювання під час проведення робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, розташованих на території Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

17 серпня в межах кримінального провадження прокурорами спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ в Києві та Київській області проводилися обшуки у приміщенні КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та за місцем проживання посадовців.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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