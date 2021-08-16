Правоохоронці паралізували евакуацію автомобілів у Києві: що відбувається

Правоохоронці підозрюють п’ятьох службовців КМДА та двох підприємців у зловживанні під час евакуації автівок

Офіс генерального прокурора заявляє про викриття злочинного об’єднання, до складу якого входили службові особи Інспекції з паркування. На даний час повідомлено про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво Інспекції з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штрафмайданчики. Автомобілі власники могли забрати лише після оплати штрафів, сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

До цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у Києві.

«Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати «денний план», вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи», - повідомляють правоохоронці.

За результатами проведення більше 30 санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, грошові кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі повідомив, що наразі роботу Інспекції з паркування паралізовано. Він також зазначив, що розслідування стосується подій 2019-2020 років.

«Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах і смугах громадського транспорту», – зауважив заступник голови КМДА.

«Київська міська державна адміністрація відкрита до органів досудового розслідування, – наголосив Усов. – Діє принцип повної готовності до співпраці з правоохоронцями. Водночас необхідно якнайшвидше відновити діяльність Інспекції. Хаос на вулицях, безлад на в’їздах у лікарні, запарковані смуги громадського транспорту і анархія на пішохідних переходах – неприпустимі».

Як відомо, 13 серпня співробітники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшуки у приміщеннях КП «Київтранспарксервіс», Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та приміщеннях компаній, які надають послуги з евакуації.

У КМДА такі масові обшуки вважають політичною акцією і системним тиском на міську владу з метою її дискредитації. Адже паралізована робота комунальних підприємств і структурних підрозділів КМДА створює перешкоди для втілення важливих для міста та киян проєктів.

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