Напад на інспектора з паркування. Поліція відкрила два провадження

Між інспектором з паркування та власником магазину виникла сварка, у результаті якої було застосовано сльозогінний газ

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту із застосуванням сльозогінного газу між інспектором з паркування та власником одного із магазинів на Печерську. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 11 серпня біля одного із магазинів на бульварі Лесі Українки між інспектором із паркування та власником магазину виник конфлікт через паркування авто. У результаті інциденту один із учасників конфлікту застосував газовий балончик, від якого обоє отримали опіки очей.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та лікарі, які надали медичну допомогу учасникам конфлікту. Правоохоронці встановили особи чоловіків, це – кияни, 1990 та 1974 років народження, в яких відібрали пояснення.

За фактом події розпочато два кримінальних провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків.

У цей час із магазину «Ібіс» вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. Він застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження.