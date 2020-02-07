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    Розшукуваного молодого прикарпатця виявили мертвим у Києві (фото)

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    <span>Мешканець Івано-Франківська Тарас Коваль, 1999 року народження</span> - Розшукуваного молодого прикарпатця виявили мертвим у Києві (фото)
    Мешканець Івано-Франківська Тарас Коваль, 1999 року народження
    Фото: Нацполіція

    На тілі хлопця не виявлено насильницьких слідів

    5 лютого поліцейські виявили у Києві тіло 20-річного мешканця Івано-Франківська Тараса Коваля, якого розшукували з 3 лютого цього року.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківщини.

    Чоловік 3 лютого пішов з дому та його місце перебування було невідоме.

    Його знайшли у столиці без ознак життя та без слідів насильницької смерті. Тіло відправлено для проведення експертизи.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «Самогубство» Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

    Раніше повідомлялося, що столична поліція розшукала 14-річну киянку, про зникнення якої батьки заявили ще в липні 2019 року. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що дівчина проживає в одному з міст Київщини. Дівчина розповіла, що вирішила жити самостійно, тому поїхала від батьків. Зараз її повернули у родину.

    Зараз вирішується питання про притягнення її батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

    У кінці січня у Білій Церкві Київської області ювенальні поліцейські за дві години розшукали зниклого 10-річного хлопчика.


    Національна поліція України Київ кримінал Івано-Франківщина смерть самогубство чоловік
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