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    У столичній підземці помер чоловік

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    <p>Чоловік помер на платформі станції &laquo;Лісова&raquo;</p> - У столичній підземці помер чоловік

    Чоловік помер на платформі станції «Лісова»

    Чоловіку стало зле у вагоні поїзда

    У п'ятницю, 7 лютого, вранці на платформі на станції метро «Лісова» у Києві помер пасажир.

    «Так, такий випадок був. Людині стало зле, а прибулі на місце медики констатували смерть. Це сталося у період з 8:00 до 8:30. Причину смерті встановлює столична поліція», – повідомили «Сьогодні» у Київському метрополітені.

    У поліції Києва журналістам розповіли, що загиблий був киянином.

    «Чоловіку, 1951 року народження, стало зле у вагоні поїзда. Йому допомогли вийти з вагона, на жаль, він помер на пероні станції. Точна причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи», – повідомили правоохоронці.

    Як повідомлялося, на початку січня 2020 року поблизу станції метро «Чернігівська» у Києві 80-річному чоловіку стало зле. Він попросив перехожих викликати йому «швидку», однак помер на місці, так і не дочекавшись допомоги. 

    31 січня поблизу лінії метро між станція «Чернігівська» і «Лісова» було виявлено тіло чоловіка.

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