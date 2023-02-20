Прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну

Для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу

Сьогодні, 20 лютого, уряди Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну. Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

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«Ми разом поставляємо зброю. Ми говорили про нові поставки озброєння в Україну, щоб якнайшвидше настав світ, щоб повернулася стабільність і можна було нормально розвиватися», – зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Політики дійшли висновку, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.

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«Щоб повернутись до нормального стану речей, впоратися з інфляцією, треба перемогти Росію», – заявив Моравецький.

Наприкінці голови урядів додали, що Італія та Польща ідентично дивляться на питання додаткових поставок зброї Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.