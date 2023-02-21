Після візиту до Києва Байден зателефонував Мелоні: обговорили підтримку України

Байден чекає можливості привітати Мелоні особисто у Вашингтоні

Президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України. Про це пише Укрінформ із посиланням на повідомлення Білого дому.

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«Президент Байден говорив увечері телефоном з прем’єр-міністром Італії Мелоні після свого візиту в Україну, а також перед її поїздкою до української держави», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що лідери обговорили тісну координацію з питань підтримки України, в тому числі оборонну, економічну й гуманітарну допомогу.

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Водночас у Білому домі наголосили, що президент Байден чекає можливості привітати Мелоні у Вашингтоні, коли їхні графіки будуть узгоджені.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сьогодні, 21 лютого, відвідає Україну та оголосить про новий пакет військової допомоги.

До слова, вчора, 20 лютого, прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну. Політики дійшли висновку, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.

Крім того, президент США Джо Байден 20 лютого був із неоголошеним візитом у Києві.

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Після цього він прибув до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.