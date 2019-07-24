Президент звільнив голів двох райдержадміністрацій у Києві



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Президент Зеленський продовжує кадрові чистки у регіонах

Чиновників звільнили у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України Петра Порошенка

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Левади з посади голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації та Геннадія Заболотного з посади очільника Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідні розпорядження оприлюднені сайті глави держави.

«Звільнити Леваду Сергія Яковича з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - йдеться у розпорядженні №236/2019-рп.

Згідно з розпорядженням №237/2019-рп, Геннадія Заболотного звільнено з посади голови Деснянської районної в місті Києві держадміністрації також у зв’язку із закінченням строку повноважень президента Петра Порошенка.

До слова, 22 липня президент Володимир Зеленський звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій в Луганській області і голову райадміністрації у Львівській област

Нагадаємо, Зеленський також призначив у СБУ та РНБО нових силовиків.