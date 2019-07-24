Президент звільнив голів двох райдержадміністрацій у Києві
Президент Зеленський продовжує кадрові чистки у регіонах
Чиновників звільнили у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України Петра Порошенка
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Левади з посади голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації та Геннадія Заболотного з посади очільника Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідні розпорядження оприлюднені сайті глави держави.
«Звільнити Леваду Сергія Яковича з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - йдеться у розпорядженні №236/2019-рп.
Згідно з розпорядженням №237/2019-рп, Геннадія Заболотного звільнено з посади голови Деснянської районної в місті Києві держадміністрації також у зв’язку із закінченням строку повноважень президента Петра Порошенка.
До слова, 22 липня президент Володимир Зеленський звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій в Луганській області і голову райадміністрації у Львівській област
Нагадаємо, Зеленський також призначив у СБУ та РНБО нових силовиків.