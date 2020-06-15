Готель у самісінькому центрі Києва піде з молотка: названі дата аукціону й ціна



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Готель «Дніпро» підготували до приватизації

Попередню зацікавленість щодо участі в аукціоні з продажу готелю «Дніпро» виявила ціла низка потенційних інвесторів

Фонд державного майна України виставив на продаж готель «Дніпро» у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ на своїй сторінці у Facebook.

Проведення аукцоіну планується 15 липня.

Стартова ціна об’єкта – 80,9234 млн гривень.

«Об'єкт розташований у самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, поруч з головною площею країни – Майданом Незалежності. Новий власник отримає будівлю готелю загальною площею 12 829 кв. м, яка складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць – земельна ділянка належить АТ «Дніпро» на праві постійного користування. У розпорядженні гостей 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і декілька конференц-залів», - розповіли у Фонді держмайна про готель.

Усю інформацію про ПрАТ «Готель «Дніпро» можна отримати тут.

Раніше повідомлялося, що стартова ціна готелю «Дніпро» складе $10 мільйонів.

За наявною у Фонду державного майна України інформацією, попередню зацікавленість щодо участі в аукціоні з продажу 100% пакету акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» виявила ціла низка потенційних інвесторів.