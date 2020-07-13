Мін'юст продав на аукціоні 20 арештованих літаків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зароблена сума за продаж 20 літаків складає 2 630 848 грн

З молотка пішли «кукурудзники», легкомоторні та реактивні повітряні судна

Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (СЕТАМ Міністерства юстиції України) 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн. Арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі. Про це повідомляє повідомляє «Главком» з посиланням на СЕТАМ.

Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4 % до 228%. Додатково отримано — 782 349 грн.

«Виручені кошти дозволять повністю розрахуватися з робітниками по зарплаті. Решта піде на погашення інших фінансових зобов'язань боржника», — наголосив генеральний директор державного підприємства «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Нагадаємо, Державна виконавча служба планувала продати на електронних торгах OpenMarket (СЕТАМ Міністерства юстиції України) 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.