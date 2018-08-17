За продаж російських книжок на «Петрівці» оштрафували двох підприємців



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Фото: VasenkaPhotography Ринок «Петрівка»

Книги, що їх продавали без дозвільних документів, вилучили

Під час спільних з СБУ заходів на київському книжковому ринку «Петрівка» Держкомтелерадіо виявлено та припинено незаконну реалізацію книжкової продукції, завезеної з Російської Федерації без дозвільних документів. Про це інформує прес-служба Держкомтелерадіо.

Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єктів господарювання ФОП Перчак В.В. та ФОП Путівський В.А. Книжки, які розповсюджували без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємців накладено адміністративно-господарські штрафи у розмірі 37 тис. 230 грн. У разі повторного порушення чинного законодавства, сума штрафу складатиме вже 186 тис. 150 грн.

Рішення про накладення адміністративно-господарського штрафу підлягає виконанню з моменту його винесення, але не пізніше 15 робочих днів з дати її отримання суб’єктом господарювання, щодо якого його винесено. Воно може бути оскаржено суб’єктом господарювання протягом 10 робочих днів з дня його отримання.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту», згідно з яким видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Видавнича продукція, ввезена в Україну після 1 січня 2017 року в Україну без відповідного дозволу, вилучається з торговельної мережі. На суб’єктів господарювання, що порушують закон, накладається адміністративно-господарський штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі 50 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Станом на 16 серпня уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складено 14 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Загальна сума штрафних санкцій становить 521 220 грн. Незаконно ввезену видавничу продукцію вилучено з обігу.