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    Проект оплати в метро Києва потрапив у список найпрогресивніших на конференції Google

    Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда
    Проект оплати у київському метрополітені потрапив до списку найпрогресивніших у світі. Київське метро відзначили на всесвітній конференції розробників Google у Каліфорнії. Про це повідомляє прес-служба метрополітену. Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда.
    • Сьогодні, 02:02
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    Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда

    Проект оплати у київському метрополітені потрапив до списку найпрогресивніших у світі. Київське метро відзначили на всесвітній конференції розробників Google у Каліфорнії.

    Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

    Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда.

    У каліфорнійському місті Маунтін-В’ю з 8 до 10 травня відбувається щорічна конференція розробників Google. На ній презентують нові товари компанії, доповідають провідні інженери та розробники.

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