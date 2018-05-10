Проект оплати в метро Києва потрапив у список найпрогресивніших на конференції Google

Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда

Проект оплати у київському метрополітені потрапив до списку найпрогресивніших у світі. Київське метро відзначили на всесвітній конференції розробників Google у Каліфорнії. Про це повідомляє прес-служба метрополітену. Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда.