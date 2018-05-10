Проект оплати в метро Києва потрапив у список найпрогресивніших на конференції Google
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Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда
Проект оплати у київському метрополітені потрапив до списку найпрогресивніших у світі. Київське метро відзначили на всесвітній конференції розробників Google у Каліфорнії.
Про це повідомляє прес-служба метрополітену.
Окрім київського метро відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда.
Всесвітня конференція розробників Google у Каліфорнії.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 9 травня 2018 р.
Проект оплати в київському метро серед найпрогресивніших#трошкиперемоги pic.twitter.com/gvdasWogIB
У каліфорнійському місті Маунтін-В’ю з 8 до 10 травня відбувається щорічна конференція розробників Google. На ній презентують нові товари компанії, доповідають провідні інженери та розробники.