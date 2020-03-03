  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)

    • Розсилка
    Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці - Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)
    Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці
    Фото: Інформатор

    Нападник не встиг нікого ранити, його затримали

    У ніч на вівторок, 3 березня, біля станції метро «Лівобережна» в Києві хлопець чіплявся до перехожих і намагався вдарити їх викруткою. Його затримали небайдужі громадяни і викликали поліцію.

    Це сталося близько 23:15, повідомляє Інформатор.

    Як розповіли очевидці, хлопець знаходився в неадекватному стані і кидався на перехожих, які були біля входу в метро. Нападник спробував напасти на чоловіка, але отримав відсіч, його знешкодили і затримали до приїзду поліцейських.

    Нападник не встиг нікого ранити.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)
    Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)
    Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)
    Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Затриманий не зміг пояснити свої дії. При цьому він не заперечував, що викрутка належить йому.

    Хлопець перебував у стані сп'яніння, але що саме він вживав - не зізнався.

    Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.

    Національна поліція України Київ напад алкогольне сп'яніння чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ