Біля метро «Лівобережна» хлопець із викруткою кидався на людей (фото, відео)



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Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці Фото: Інформатор

Нападник не встиг нікого ранити, його затримали

У ніч на вівторок, 3 березня, біля станції метро «Лівобережна» в Києві хлопець чіплявся до перехожих і намагався вдарити їх викруткою. Його затримали небайдужі громадяни і викликали поліцію.

Це сталося близько 23:15, повідомляє Інформатор.

Як розповіли очевидці, хлопець знаходився в неадекватному стані і кидався на перехожих, які були біля входу в метро. Нападник спробував напасти на чоловіка, але отримав відсіч, його знешкодили і затримали до приїзду поліцейських.

Нападник не встиг нікого ранити.

Затриманий не зміг пояснити свої дії. При цьому він не заперечував, що викрутка належить йому.

Хлопець перебував у стані сп'яніння, але що саме він вживав - не зізнався.

Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.