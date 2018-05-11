Прокуратура відвойовує землю у Пущі-Водиці вартістю 235 млн грн
- Сьогодні, 19:10
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Прокуратура через суд вимагає розірвати договорі оренди землі, оскільки орендар не виконав зобов'язання
КИЇВСЬКА ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ВИМАГАЄ РОЗІРВАТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩІ-ВОДИЦІ ВАРТІСТЮ 235 МЛН ГРИВЕНЬ
Київською місцевою прокуратурою №5 до Господарського суду м. Києва подано позовну заяву на захист інтересів держави в особі Київської міської ради про розірвання договору оренди та повернення місту земельної ділянки вартістю 235 млн гривень по вул. Лісозахисній в Оболонському районі м. Києва (територія урочища Пуща-Водиця).
У ході досудового розслідування прокуратура встановила, що земельна ділянка загальною площею майже 20 га була надана приватному підприємству в оренду на 15 років для будівництва котеджного містечка.
Проте з’ясувалось, що орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав, і більше як 10 років взагалі не використовував вказану земельну ділянку, що свідчить не лише про відсутність у нього наміру забудови землі, а про порушення ним передбачених договором оренди умов та вимог земельного законодавства.
Крім того, згідно з висновками судово інженерно-екологічної експертизи, на земельній ділянці тривалий час не проводились санітарно-оздоровчі заходи, що у свою чергу спричинило негативні наслідки для зелених насаджень, як на території ділянки, так і за її межами (поширення шкідників та хвороб лісу).
Зважаючи на те, що внаслідок зазначених порушень територіальна громада позбавлена можливості ефективного використання землі та належного регулювання відносин у сфері розвитку соціальної інфраструктури міста, місцева прокуратура заявила позов про розірвання договору оренди та повернення землі місту.
На даний час позов вже призначено до судового розгляду.
Слідство у кримінальному провадженні триває.
Прес-служба прокуратури міста Києва