Прокуратура відвойовує землю у Пущі-Водиці вартістю 235 млн грн

КИЇВСЬКА ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ВИМАГАЄ РОЗІРВАТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩІ-ВОДИЦІ ВАРТІСТЮ 235 МЛН ГРИВЕНЬ

Київською місцевою прокуратурою №5 до Господарського суду м. Києва подано позовну заяву на захист інтересів держави в особі Київської міської ради про розірвання договору оренди та повернення місту земельної ділянки вартістю 235 млн гривень по вул. Лісозахисній в Оболонському районі м. Києва (територія урочища Пуща-Водиця).

У ході досудового розслідування прокуратура встановила, що земельна ділянка загальною площею майже 20 га була надана приватному підприємству в оренду на 15 років для будівництва котеджного містечка.