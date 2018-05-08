Прокуратура вимагає стягнути з киянина 3,6 млн грн за самовільне знесення будинку

Право власності на об’єкт комунальної нерухомості незаконно перейшов до приватної особи, яка в подальшому знесла будівлю

Прокуратура встановила факт незаконного вибуття з комунальної власності будівлі по вул. Кіровоградській у Києві та через суд вимагає стягнути з мешканця столиці шкоду, завдану її незаконним знесенням. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. «Встановлено, що право власності на об’єкт комунальної нерухомості (одноповерховий



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Право власності на об’єкт комунальної нерухомості незаконно перейшов до приватної особи, яка в подальшому знесла будівлю

Прокуратура встановила факт незаконного вибуття з комунальної власності будівлі по вул. Кіровоградській у Києві та через суд вимагає стягнути з мешканця столиці шкоду, завдану її незаконним знесенням. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що право власності на об’єкт комунальної нерухомості (одноповерховий будинок) вартістю 3,6 млн гривень незаконно перейшов до приватної особи на підставі підроблених документів, а саме рішення одного з районних судів Полтавської області. У подальшому незаконним власником цю будівлю було знищено», - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що відчуження спірного майна відбулося за відсутності волевиявлення законного власника (Київської міськради) та ще й було знищено, місцевою прокуратурою вжито заходів реагування шляхом подання позову до Ірпінського міського суду Київської області про стягнення з незаконного власника понад 3,6 млн гривень в рахунок відшкодування вартості знищеного майна на користь територіальної громади Києва.

Також, з метою забезпечення фактичного виконання судового рішення, судом задоволено заяву прокурора про забезпечення позову та накладено арешт на житловий будинок відповідача.