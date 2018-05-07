Прокуратура взялася за броварських посадовців, які віддали у приватну власність землі водного фонду

Броварська РДА передала 6 громадянам 1 га земель у прибережній захисній смузі річки Десна

Прокуратура Київської області відреагувала на незаконну передачу у приватну власність громадянам майже 1 га земель водного фонду, що знаходяться у прибережній захисній смузі річки Десна, заявлено позов та розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Броварською місцевою прокуратурою під час встановлення підстав для



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Броварська РДА передала 6 громадянам 1 га земель у прибережній захисній смузі річки Десна

Прокуратура Київської області відреагувала на незаконну передачу у приватну власність громадянам майже 1 га земель водного фонду, що знаходяться у прибережній захисній смузі річки Десна, заявлено позов та розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Броварською місцевою прокуратурою під час встановлення підстав для представництва інтересів держави у суді виявлено факти незаконної передачі у приватну власність громадянам земель водного фонду.

Так, розпорядженням Броварської РДА у 2011 році затверджено проект землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 6 громадянам загальною площею майже 1 га.

Установлено, що вказані земельні ділянки передані за рахунок земель водного фонду та повністю накладаються на 100-метрову прибережну захисну смугу річки Десна. Однак, можливість передачі у приватну власність земель водного фонду для ведення особистого селянського господарства законом взагалі не передбачена.

Відповідно до Земельного кодексу України громадянам для ведення індивідуального садівництва повинні надаватись винятково землі сільськогосподарського призначення, а не водного фонду. Крім цього, Броварська РДА взагалі не мала права розпоряджатись цими землями, оскільки їх розпорядником є Київська обласна державна адміністрація.

Реагуючи на вказані порушення, Броварською місцевою прокуратурою пред’явлено позов про визнання недійсним розпорядження Броварської РДА, визнання недійсними державних актів та витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння.

Крім того, Броварською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Броварської РДА та Управління Держземагентства у Броварському районі, внаслідок чого відбулася незаконна передача у приватну власність земель водного фонду, що знаходяться у прибережній захисній смузі річки Десна, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.