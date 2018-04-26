Прокуратура заявила про розкриття вбивства бізнесмена в центрі Києва

Зловмиснику, який смертельно поранив бізнесмена на вул. Лютеранській, оголошено про підозру

Завдяки скоординованій роботі прокурорів Київської місцевої прокуратури N6 та слідчих Печерського управління поліції Києва розкрито резонансний злочин, який стався у центрі столиці 6 березня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Нагадаємо, 6 березня в одному з дворів по вул. Лютеранській на Печерську невідомий чоловік завдав



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Фото: Еспресо Місце вбивства чоловіка на вулиці Лютеранській

Зловмиснику, який смертельно поранив бізнесмена на вул. Лютеранській, оголошено про підозру

Завдяки скоординованій роботі прокурорів Київської місцевої прокуратури N6 та слідчих Печерського управління поліції Києва розкрито резонансний злочин, який стався у центрі столиці 6 березня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, 6 березня в одному з дворів по вул. Лютеранській на Печерську невідомий чоловік завдав ножове поранення 37-річному бізнесмену, який прямував до своєї машини. Одразу після вчинення злочину, зловмисник втік, а поранений підприємець від отриманих травм помер в кареті «швидкої».

«За процесуального керівництва місцевої прокуратури слідчими Нацполіції проведено всі необхідні першочергові слідчо-розшукові дії, які дозволили встановити особу зловмисника та затримати його. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності. Установлено, що під час раптового конфлікту, який виник між потерпілим та підозрюваним, останній наніс чоловіку один удар ножем в область правого стегна, чим викликав гостру крововтрату та шок, що призвело до смерті пораненого в кареті швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні прокуратури.

На даний час прокурором місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).

До Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.