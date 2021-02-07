П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві

Водій ВАЗу виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона

Пасажира «Жигулів», після огляду медиками, довелося госпіталізувати

В ніч з 6 на 7 лютого 2021 року в Дніпровському районі української столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим за участю трьох автівок.

Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

Як вдалося дізнатися, водій ВАЗу виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона. Проте кермо не вивернув праворуч, а поїхав прямо, виїхавши на зустрічну смугу.

В цей час у середній смузі на зустріч їхав автомобіль Subaru, з яким і спричинив перше ДТП водій «Жигулів», зачепивши передній правий бік кросовера.

За словами ж водія автомобілю Skoda, який їхав одразу за Subaru, він бачив як пригальмував водій Subaru та подумав, що попереду, можливу, на дорозі яма, й приготувався робити маневр. Проте був здивований, коли прямо у лоба йому на зустріч їхав ВАЗ. Швидко зреагувавши, водій «Шкоди» вивернув кермо праворуч щоб уникнути зіткнення, проте «шумахер» все ж таки зачепив лівий бік автівки.

Далі старе авто почало карколомно трощити обмежувальний ряд, що відділяє смуги напрямків руху, пішло по прямій, врізалось у обмежувальний ряд праворуч й тільки тоді авто зупинилось.

Як виявилося, у «Жигулях» були водій та пасажир, за попередньою інформацією обидва в стані алкогольного сп’яніння. Останнього після огляду медиками, довелося госпіталізувати.

Як повідомлялося, вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

В цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку, постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, 6 лютого у Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік.