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    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві

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    Водій ВАЗу виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона - П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    Водій ВАЗу виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона

    Пасажира «Жигулів», після огляду медиками, довелося госпіталізувати

    В ніч з 6 на 7 лютого 2021 року в Дніпровському районі української столиці сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим за участю трьох автівок.

    Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

    Як вдалося дізнатися, водій ВАЗу виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона. Проте кермо не вивернув праворуч, а поїхав прямо, виїхавши на зустрічну смугу.

    В цей час у середній смузі на зустріч їхав автомобіль Subaru, з яким і спричинив перше ДТП водій «Жигулів», зачепивши передній правий бік кросовера.

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    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві
    П’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві

    За словами ж водія автомобілю Skoda, який їхав одразу за Subaru, він бачив як пригальмував водій Subaru та подумав, що попереду, можливу, на дорозі яма, й приготувався робити маневр. Проте був здивований, коли прямо у лоба йому на зустріч їхав ВАЗ. Швидко зреагувавши, водій «Шкоди» вивернув кермо праворуч щоб уникнути зіткнення, проте «шумахер» все ж таки зачепив лівий бік автівки.

    Далі старе авто почало карколомно трощити обмежувальний ряд, що відділяє смуги напрямків руху, пішло по прямій, врізалось у обмежувальний ряд праворуч й тільки тоді авто зупинилось.

    Як виявилося, у «Жигулях» були водій та пасажир, за попередньою інформацією обидва в стані алкогольного сп’яніння. Останнього після огляду медиками, довелося госпіталізувати. 

    Як повідомлялося, вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

    В цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку, постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, 6 лютого у Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль аварія чоловік
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