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    Із початку року на Київщині у ДТП постраждали кілька десятків дітей

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    Правоохоронці радять батькам подбати про безпеку дітей на дорозі - Із початку року на Київщині у ДТП постраждали кілька десятків дітей
    Правоохоронці радять батькам подбати про безпеку дітей на дорозі
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дві дитини загинули у ДТП

    За чотири місяці 2021 року на автодорогах Київщини постраждало 38 дітей, дві дитини загинули. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    З 1 січня до 30 квітня цього року в Київській області зареєстровано 48 ДТП за участю дітей, з яких 38 – з постраждалими.

    Патрульні дали поради батькам, щоб зменшити подібну статистику та вберегти дітей:

    • подбайте про безпеку дитини в салоні авто – користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї.
    • також постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину – знизьте швидкість.
    • зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами – деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби.

    Як повідомлялося, 9 травня внаслідок ДТП у Рівненському районі загинули водій та маленька дитина.

    4 травня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Водій Hyundai служби таксі Uber пішов на розворот, не надавши перевагу у русі автомобілю Honda, який від удару із таксистом відлетів у Lada. Із місця аварії було госпіталізовано жінку, яку була на задньому сидінні Lada. У момент аварії у Honda перебувало двоє восьмирічних дівчат, які не зазнали травм.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти Київщина автомобіль
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