Із початку року на Київщині у ДТП постраждали кілька десятків дітей

Дві дитини загинули у ДТП

За чотири місяці 2021 року на автодорогах Київщини постраждало 38 дітей, дві дитини загинули. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

З 1 січня до 30 квітня цього року в Київській області зареєстровано 48 ДТП за участю дітей, з яких 38 – з постраждалими.

Патрульні дали поради батькам, щоб зменшити подібну статистику та вберегти дітей:

подбайте про безпеку дитини в салоні авто – користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї.

також постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину – знизьте швидкість.

зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами – деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби.

Як повідомлялося, 9 травня внаслідок ДТП у Рівненському районі загинули водій та маленька дитина.

4 травня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Водій Hyundai служби таксі Uber пішов на розворот, не надавши перевагу у русі автомобілю Honda, який від удару із таксистом відлетів у Lada. Із місця аварії було госпіталізовано жінку, яку була на задньому сидінні Lada. У момент аварії у Honda перебувало двоє восьмирічних дівчат, які не зазнали травм.